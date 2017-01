HTC copia la peor idea que ha tenido Apple en su nuevo smartphone Ocean Note

HTC lanzará en los próximos meses su nuevo smartphone cuyo nombre aún sigue siendo duda: HTC Ocean Note o U Ultra. Aunque empiezan a discutir cuál será la nomenclatura definida por la empresa taiwanesa, ya se han filtrado las primeras imágenes del dispositivo.

El nuevo teléfono de HTC brinda una serie de colores: azul, rojo, naranja, verde agua, entre otros. Asimismo contará con una pantalla de 6 pulgadas, según los últimos reportes. Sin embargo, en si diseño traerá algo que te traerá problemas.

It is all about U. Join us live 12 Jan 2017 (3AM EST/12AM PST) #BrilliantUhttps://t.co/JFTzcvpGHnpic.twitter.com/OXJCT6ciGs

HTC