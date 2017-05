Hicieron unboxing al smartphone inspirado en Sailor Moon y mira todo lo que trae

Por el poder del prisma lunar. Muchos sueñan con tener este dispositivo. En China una compañía ha decidido lanzar un smartphone especialmente inspirado en Sailor Moon. Aunque muchas personas ya vieron cómo lucirá el teléfono móvil, ahora toca saber qué es lo que trae la caja y este unboxing te lo muestra.

El creador del teléfono, Meituo, mostró a través de un video en Twitter una pequeña caja de color rosado en cuya parte frontal se aprecia la sombra de la guerrera que encarga Serena Tsukino (Usagi), Sailor Moon, en dorado.

#SailorMoon #MeituM8 unboxing vid! We put SO much work not only into the phone itself, but also the beautiful packaging! #obsessed #meitu pic.twitter.com/KVTTYc7nOl