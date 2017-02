Google Traductor: esto te mostrará si escribes Casey Affleck

Desde que fue lanzado oficialmente, Google Translate, como se conoce al traductor de Google, ha estado envuelto en polémica por sus diversos errores de traducción. El último de ellos afecta al reciente ganador del Oscar a mejor actor por su papel en ‘Manchester by the Sea’, Casey Affleck.

Como podrás observar en nuestra galería, para verificar este nuevo y polémico error de Google Translate, lo primero que debes hacer es escribir Casey Affleck en el traductor y eligir los idiomas “inglés” a “bielorruso” o “birmano”.

Luego de unos segundos, el traductor de Google te mostrará una traducción incorrecta para Casey Affleck, algo que ha causado asombro de los seguidores del actor de 41 años, famoso por su papel en el filme ‘Manchester by the Sea’.

And the Oscar goes to… pic.twitter.com/WuLFh9fIbw