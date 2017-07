Google Play: ¿es posible "matar" a Pou? Conoce aquí la respuesta

Querido por muchos, odiado por otros. Pou, uno de los videojuegos más populares en la Google Play, es una de las aplicaciones más descargadas en la tienda oficial de los dispositivos Android. ¿Lo has descargado?

Si nunca has oído de él, pues debes saber que Pou es una mascota virtual a la que debes alimentar, entretener, bañar, entre otro tipo de actividades que te permitirán subir de nivel.

Desde hace mucho tiempo, los usuarios de Android se han hecho la siguiente pregunta: ¿Se puede matar a Pou? Muchos lo han intentado, ya sea dejándolo de hambre, no limpiándolo, etc; sin embargo, el resultado no es el esperado.

Como podrás observar en nuestra galería, cuando Pou se queda mucho tiempo sin comer tiende a poner sus ojos llorosos. De igual manera, cuando no se baña, pequeños excrementos lo rodean y hace que se enferme; sin embargo, no muere.

En las redes sociales, se han comenzado a publicitar una serie de aplicaciones que aseguran “matar” a Pou; sin embargo, estas apps no son oficiales y obviamente no van a cumplir su cometido, ya que este no está incluida en el juego.

La única manera de “matar” a tu Pou es desinstalando la aplicación de tu smartphone o tablet Android. De esta manera, le dirás adiós para siempre a esta curiosa mascota virtual.

No dejes de leer

WhatsApp: fanático de Saint Seiya enamora a chica y ella le dice esto

Pokémon GO: Lugia y Articuno llegan a Perú y con este truco los atrapas

WhatsApp: 6 fantásticas cosas que pronto podrás hacer y no sabías

Pokémon GO Fest: miles abuchean al CEO de Niantic por cancelar evento

Facebook: este truco te permite ahorrar muchos megas y batería

Instagram: así puedes publicar fotos panorámicas en tu Android o iPhone