Google Play: estas han sido las aplicaciones más descargadas en el 2016

Estamos a pocos días de concluir un 2016 repleto de buenos lanzamientos que han hecho la vida más fácil a los poseedores de teléfonos móviles gracias a su amplia oferta de aplicaciones y juegos que hay en sus respectivas tiendas. Si hablamos de Google Play ningún usuario puede quejarse dado que se trata de la tienda de aplicaciones más popular del mundo, y la propia Google ha querido decirnos qué aplicaciones han sido las más descargadas durante todo el 2016.

En la lista de las aplicaciones más populares de Google Play en 2016 tenemos un top 5 de juegos, apps, canciones, películas, series de televisión y hasta libros, todos descargados a través de la tienda de Google. En la lista de videojuegos destaca la presencia de Pokémon GO que ha sido el juego de móviles más exitoso de todos los tiempos, o la nueva mina de oro de Supercell con Clash Royale.

Al respecto de las aplicaciones más descargada una de ellas ha sido el cambiador de caras Face Changer 2, el editor de fotos Lumyer o MSQRD, comprada por Facebook. Si hablamos de canciones la más popular ha sido Stressed Out de Twenty One Pilots y Sorry de Justin Bieber. Si te gusta el cine, te interesará saber que la película más popular ha sido Deadpool y también Star Wars: El Despertar de la Fuerza.

En series de televisión no podía faltar Juego de Tronos y también The Walking Dead; mientras que entre los libros más populares de Google Play destacan Deadpool Kills the Marvel Universe de Cyullen Bunn y la última de Harry Potter de J.K. Rowling. De esta manera, con esta lista se demuestra la buena salud de la tienda de aplicaciones de Google Play, aunque siempre debemos tener cuidado en saber qué es lo que nos estamos bajando.