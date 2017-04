Google Play: esta aplicación de Pokémon GO tiene virus y muchos ya la descargaron

¿Quién no ha jugado al Pokémon GO en los últimos meses? Cuando el juego se estrenó en la Google Play, muchas personas se volcaron a la tienda de Google para descargarlo. Sin embargo, pese a que algunos no lo encontraron, decidieron descargar programas alternos.

Te contamos que las guías, tutoriales o Pokédex que servían para ayudarte en la app de Pokémon tienen virus. No solo eso, sino también los relacionados al juego de la FIFA.

Por fortuna, estas aplicaciones sospechosas ya habrían sido eliminadas de Google Play y no volverán a estar disponibles para su descarga. En cualquier caso, el estudio elaborado por Check Point estima que la cifra de afectados supera sin problema los 500.000 usuarios, pero que podría rozar los 2 millones según las estimaciones más pesimistas.

La estrategia seguida por estos piratas informáticos es hacer que la aplicación nos pida permisos de administrador, de forma que tenga acceso a todos los apartados del teléfono y pueda descargar el software potencialmente peligroso para nuestra privacidad.

De momento si tienes una de estas aplicaciones que te ayudan en una partida de Pokémon GO, es mejor que no solo lo desisntales sino que reinicies tu smartphone a modo de fábrica.

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchup, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.

EL DÍA QUE ASH GANÓ LA LIGA NARANJA

La mayoría cree que Ash Ketchup, el protagonista de Pokémon, pierde todas las ligas en las que participa. Sin embargo, es bueno resaltar que tuvo una increíble victoria en la liga naranja.

En aquella ocasión, su equipo Pokémon, encabezado por Pikachu y Charizard, logró derrotar al poderoso Dragonite de Drake, el campeón de la Liga Naranja. Si quieres revivir ese encuentro, mira este video.