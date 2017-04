Google Maps: en estos lugares de Lima podrás encontrar Wifi gratis

¿Estás preocupado porque tienes que enviar un documento o simplemente debes escribir un mensaje con urgencia a alguien y simplemente se te acabaron los datos de tu smartphone? Ya no hay problema. En Lima existen diversos lugares en donde puedes acceder a internet de forma gratuita. Sólo debes descargar Google Maps.

En muchos países del mundo existen puntos donde obtienes Wifigratis, y esto también puedes obtenerlo en nuestra capital. ¿Quiénes lo colocan? El internet libre es llevado a cabo por empresas asociadas y privadas como es el caso de Wigo, quien brinda a los usuarios internet sin pago.

En la mayoría los puedes encontrar en parques, centros comerciales, playas, etc. Por ejemplo, en las playas de la Costa Verde, en el Parque Kennedy, Larcomar, Estadio Nacional, Parque de Barranco, Parque Cáceres y Parque San José en Jesús María, El Campo de Marte.

En un mapa ejecutado por Google Maps te brinda un mapa interactivo donde puedes acceder a estos puntos de Wifi gratis. Aunque la mayoría sea gratuito, no significa que tengan gran cantidad de megas como para descargar una serie de documentos pesados. Ahora ya no hay excusas para poder no enviar ese mensaje a la persona que necesitas comunicarte. Corre y usa internet.

Cuidado: No olvides que al acceder a uno de estos puertos, es mejor no abrir ninguna aplicación que requiera clave, ya que puedes víctima de los hackers como es el caso de los bancos, de tu facebook, tus redes personales, etc.

Para poder ver el mapa debes simplemente tener en tu Android o iPhone el Google Maps, de lo contrario no podrás ver nada. Asimismo recuerda tener activado tu GPS para obtener la ubicación de forma rápida. Sólo puedes acceder a internet durante 30 minutos como máximo, si necesitas más Wifi, lo único que deberás hacer es reactivar el servicio.