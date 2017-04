Google Maps: arma tu recorrido de las 7 iglesias por Semana Santa con este mapa

Como ya es tradición, Lima es el lugar predilecto para que miles de feligreses y curiosos visiten las 7 iglesias durante Jueves Santo. Esta peregrinación es una forma de seguir el Vía Crucis por el que pasó Jesús tras la Última Cena.

¿Cuántas iglesias hay en Lima? Existen una decena de Iglesias existentes en la capital. ¿Quieres algún plano que te guíe en tu recorrido? Este mapa de Google Maps te ayudará mucho.

Un ejemplo que nosotros te brindamos es el siguiente: Catedral de Lima, Iglesia de La Merced, Iglesia de Las Nazarenas, Santuario de Santa Rosa de Lima, Convento de Santo Domingo, Iglesia La Soledad, Convento de San Francisco.

Para hacer más fácil el recorrido, sin que gastes demasiados datos de tu smartphone, también puedes seguir el siguiente consejo.

cómo usar Google Maps sin usar tus datos

¿Necesitas ir a un lugar y no sabes la dirección? ¿Te quedaste sin megas y no puedes ver el Google Maps para poder llegar a tu destino? Eso ya no será problema. Ahora puedes descargar los mapas que desees y necesites sin internet usando este tutorial.

Busca la dirección: Para poder descargar el mapa que desees, lo primero que debes hacer es colocar la dirección exacta del lugar a donde te quieres dirigir. Puede ser un bar, una plaza, un restaurante, etc. Una vez detectado, te mostrará cuánto demorarás en llegar y a qué distancia te encuentras. No olvides activar el GPS .

Ok Maps: Detectado el mapa, nuevamente anda a la barra de buscador de direcciones y escribe “OK Maps”. Automáricamente te aparecerá una nueva ventana para poder descargar un área determinada del mapa. Recuerda que mientras más grande es la zona, más megas ocupará la descarga o demorará más en bajar, si es que estás bastante apresurado.

Coloca la dirección que desees y “Ok Maps” en la barra de direcciones. (Foto: Rommel Yupanqui)

Colócale nombre a tu descarga: Cuando hayas elegido la zona, el archivo que descargarás necesita un nombre. Puedes colocarle el que desees, por ejemplo “Mi casa”, “Mi destino”. Luego de ello, dale “Listo” y automáticamente descargarás el mapa. Sólo te queda esperar y listo. Cuando ingreses a Google Maps encontrarás la zona descargada.

Descargará automáticamente tu mapa. (Foto: Rommel Yupanqui)

Recuerda que la zona de descarga pesa como mínimo 200 MB, por lo que se recomienda tener espacio suficiente en el smartphone para no perder ningún lugar que necesites.