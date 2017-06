Google: esto sucede si colocas "Spinner" en el buscador

El desestrés. Google está lleno de trucos. Si colocas un determinado término, un determinado efecto especial aparecerá y te sorprenderá. Por ejemplo, si buscas May the For Be With You, se producirán muchos gráficos de Star Wars.

Pero hay mucho más. El buscador quiere que no termines mal al final del día y para ello desea que te distraigas un poco mientras trabajas. Es por ello que habilitó el Spinner.

Tan solo debes escribir la palabra “spinner” y dale a “ir”. Te aparecerá uno de estos famosos juguetitos, de forma virtual, Con tres nodos y un centro amarillo para que empieces a dar vueltas. Puedes hacer clic en el botón “girar” o simplemente ponerlo a girar con tu mouse.

Si el “spinner” estándar no te satisface, golpea el interruptor y cambia a un spinner “numérico”. Esto te mostrará una ruedita numerada clásica. Cuando deja de girar, cae en un número que parpadea. Es un rápido reemplazo digital de dados y puedes elegir entre 2 y 20 números.

Mientras que el “fidget spinner” de Google funcionará rápidamente, tiene el mismo inconveniente que todos los otros fidgets: no tiene retroalimentación táctil. Sólo tendrás que conformarte con seguir el movimiento con tus ojos.