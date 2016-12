Galaxy S8: todo lo que sabemos del próximo smartphone de Samsung

Luego del fracaso que resultó ser el Samsung Galaxy Note 7, Samsung estaría tratando de limpiarse la cara con el SamsungGalaxy S8, un potente smartphone que posiblemente sea presentado en unos meses.

Por el momento, no existe información oficial acerca del Samsung Galaxy S8; sin embargo, en la internet circulan una serie de fuertes rumores y filtraciones que van dando forma a este esperado smartphone.

Uno de estos rumores asegura que el Samsung Galaxy S8 no tendría puerto de audífonos de 3.5 mm, algo que no ha gustado a muchas personas, ya que esto significaría que no se podría escuchar música mientras se carga el teléfono.

Otro rumor en torno al Samsung Galaxy S8 afirma que este smartphone sería el primer teléfono de gama alta que tendrá 8GB de memoria RAM, esto lo convertiría en uno de los celulares más rápidos del mercado.

En lo que respecta al procesador, el Samsung Galaxy S8 tendría el potente Snapdragon 835. Esto sumado a los 8GB de memoria RAM harían que este smartphone sea sumamente veloz.

De igual manera, fuertes rumores afirman que el Samsung Galaxy S8 traerá un “S Pen”, como lo hacen los Samsung Galaxy Note; sin embargo, todavía no hay nada oficial al respecto.

Finalmente, otras posibles características del Samsung Galaxy S8 será el primer modelo de la marca coreana en olvidarse del tradicional botón físico que servía como lector de huellas y menú de Home.

