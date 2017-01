Facebook: usuarios reportan caída de la red social en Twitter

La conocida red social, Facebook, dejó de funcionar alrededor de 12:10 p.m. en Perú y algunas partes del mundo. Este hecho se reportó por diversos usuarios en la conocida red Twitter por diversos usuarios.

Los tuiteros empezaron a reportar problemas para iniciar sesión o recibir noticias recientes en sus cuentas de Facebook. Incluso, los que se encontraban con una sesión abierta, les aparecía un mensaje de error.

Aunque aún miles de usuarios tienen problemas para poder ingresar a sus cuentas, Facebook no emite ningún comunicado sobre la razón de su caída. ¿Estarán realizando cambios en la red social?

Cabe resaltar que en la aplicación para smartphone las cosas siguieron su curso con total normalidad. Las personas siguen recibiendo notificaciones y compartiendo sus fotos.

La última vez que la red social presentó problemas fue el año pasado. ¿Has presentado el mismo error? Esto es lo que dijeron algunos usuarios en Twitter traa registrarse la caída.

OMG Facebook is down. Everyone panic!!! How am I supposed to stalk ex boyfriends on my lunch now?!? pic.twitter.com/7NUUE7kw7U