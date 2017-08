Facebook Safety Check: así puedes saber si tu familiar en Barcelona está bien

¿Quieres saber si tus familiares de Barcelona, España, están bien? La red social Facebook ha activado el Safety Check tras los atentados que enlutaron a los ciudadanos españoles el 17 de agosto.

La herramienta está destinada a las situaciones de emergencia o desastre con la finalidad de que los usuarios puedan notificar de forma rápida a sus las personas más cercanas y amigos que se encuentran a buen recaudo.

De momento, se ha reportado que el lamentable incidente de Barcelona ha dejado un saldo de 13 personas fallecidas y las autoridades de España lo han calificado como un ataque terrorista.

Cabe resaltar que Facebook habilitó la misma alerta o Comprobación de Seguridad en las zonas afectadas por los huaicos y lluvia en nuestro país.

Recuerda, si no vives en la zona donde ocurrió el atentado, es mejor que no uses la función ya que cada vez que una persona active y publique en su Facebook la “Comprobación de Seguridad” da aviso no solo que está bien, sino que en dicha zona ha ocurrido un desastre, generando que la red social lo catalogue como peligroso o que ha ocurrido un suceso de gran magnitud.

sobre lo ocurrido

Al menos trece persona fallecieron y veinte resultaron heridas en el atropello en las Ramblas de Barcelona (España), una de las calles más emblemáticas y turísticas del centro de esta ciudad española, según informó la Policía regional de Cataluña.

El conductor del vehículo, de color blanco, huyó a pie del lugar tras el atropello, según indicaron a Efe fuentes cercanas a la investigación de los hechos, donde la Policía y los equipos de emergencias sanitarias desplegaron un amplio dispositivo y acordonaron la zona, informó EFE.

Los servicios de emergencia de la zona han instado a los ciudadanos a evitar “salir a la calle en la zona de la plaza Cataluña por incidente grave”.