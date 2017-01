Facebook: ¿sabes para qué sirven los toques? Verdad te impactará

¿Usaste alguna vez los “toques” de Facebook? Sabes para qué servían. La mayoría sólo tiene una explicación: que eran usados para pasarle la voz a una persona, si esta te respondía con el mismo toque, pues estaba atenta a tus mensajes. Pero para qué más. La red social creó esta función para muchas cosas más y esto es lo que debes de saber.

CÓMO DARLE UN TOQUE A ALGUIEN

Los “toques” son esa pequeña llamada de atención que tienes hacia otra persona. Los puedes dar a cualquiera que sea tu amigo como el quien no es. Tan sólo para ejecutarlos simplemente debes ir al perfil de Facebook de quien desees y luego presionar los tres puntitos seguidos.

Allí notarás una pequeña barra de opciones que se desprender, verás que se habilita la opción “Enviar un toque”. Cuando lo hagas te aparecerá una pequeña notita de “Has enviado un toque a esta persona”.

pinteres Cuando te daban un \“Toque\” podías devolvérselo a la persona que te lo envió. Muchas veces se enviaba para avisar que estaba conectado en la red social. (Foto: Captura)

PARA QUÉ SIRVEN

¿Recuerdas los zumbidos en Messenger de Hotmail? Pues es algo muy similar, solamente que ahora en Facebook. Si lo primero que pensaste es para decirle a una persona “Hey, estoy aquí”, pues estás en lo correcto. Pero ese no es el único motivo por el cual fue creado. También otros motivos y aquí te los mencionamos:

Para llamar la atención.

Para decirle a alguien que está en Facebook y necesitas que te agregue.

Para saludar a alguien.

Para insinuarle a alguna persona que te gusta.

Para molestar.

Para ver su alguien está conectado en ese mismo instante en sus redes sociales o saber a qué hora se conecta.

Para avisarle de un acontecimiento que ambos tienen programado de antemano.

Incluso si deseas ver cuántos “toques” le has enviado a un amigo y de quiénes has recibido uno sin que te des cuenta, entonces debes seguir este enlace de Facebook. ¿Ya lo averiguaste? Ahora sabes para qué sirven, a pesar de que no muchos le prestan atención.

CÓMO EVITAR QUE TE HAGAN TOQUES

¿Te molesta que algunas personas que no conoces quieran agregarte de forma insistente y te envían toques a cada rato? Entonces prepárate para empezar a bloquear y nunca más recibas esas notificaciones. Haz lo siguiente: