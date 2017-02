Facebook: ¿qué significa la paloma que sacude la cabeza? La temerás

¿Ya has visto a la famosa paloma que sacude la cabeza en Facebook? Si la has compartido, pues hay mucho que hay detrás de ese sticker que ha causado mucho impacto en la red social y que varios no han pensado dos veces en compartirla.

Esta ave de color morado fue creado por la artista estadounidense Syd Weiler. Ella indicó que la paloma “puede ser lo que tu quieras que sea”, dando paso a la ambigüedad. ¿Sabes qué significa?

La ilustradora dibujó el ave en septiembre de 2016 y luego creó toda una variedad de figuras para Facebook en enero, la cual fue aprobada para que sea un sticker, entre ellas la paloma se ve sacudiendo la cabeza como si estuviera en un concierto de rock.

Según el portal 4chan se inició que la paloma tiene que ver con una invitación al Nazismo. Asimismo un usuario pedía que se hiciera de la Trash Dove un símbolo Nazi, mientras que otros animaban a inundar las discusiones en Facebook de medios de “izquierda” como CNN o el New York Times con el pájaro.

“¡Hagamos de este meme normie (simple) un símbolo nazi! Ya ha estado ocurriendo por un tiempo, pero necesitamos más!”, escribió el creador de la entrada en el foro.

¿Qué significado le das a esta paloma que causa mucha controversia en Facebook. Otros indican que es algo realmente obsceno. ¿Piensas igual? Mira la siguiente galería y compruébalo.

paloma causa sensación en videos de YouTube

No solo la paloma de color morado ha generado que las palabras en los comentarios sean olvidados, sino que ya se ha convertido en viral y muchos han creado divertidos videos en YouTube. Mira todos los que se han compartido.