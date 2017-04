Facebook: ¿por qué nunca debes publicar que tienes una relación?

¿Te enteraste que tu amiga está en una relación? ¿Tu mejor amigo se va a casar? ¿Que tu prima, tu primo o cualquier familiar está con alguna persona que no le conviene?

Si lo que deseas es no tener una relación tormentosa desde el inicio y que esta acabe muy rápido, y como consecuencia al qué dirán, conoce las cosas que debes dejar de publicar de tu relación en Facebook.

NO ES OFICIAL

El hecho de que no publiques tu relación en la red social, no significa que no te valora lo suficiente para hacerlo público. ¿Para qué en Facebook? ¿Para tener mayor confianza y compromiso?

El compromiso sólo se mide cuando hay una conversación sostenible cara a cara y los actos oficiales son mutuos y en la vida real, nada en la red social.

FOTOS DE SÍ MISMO

Muchas veces las personas publican fotos dirigidos hacia alguien. “Te espero, mi amor” o “Esperando a mi amor en el chat”. Hay personas que con el fin de que sean famosas realizan dichos post para no sentirse solos mientras la persona que estima no está.

Esto se traduce muchas veces en falta de afecto o inseguridad, pues lo que hace es que las personas le den “me gusta” y así pensar que hay personas que están con ella o él. ¿Falta de cariño?

¿Es necesario exponer tu estado sentimental en Facebook? (Foto: Captura)

PELEAS

Cuando publicas tus problemas de pareja para que los demás se enteren, también haces pública tu incapacidad de tener una pareja. Sea quien sea, los problemas y los trapos sucios se lavan en casa.

HACER PÚBLICO LO ÍNTIMO

Las palabras cariñosas que se dicen sólo entre ustedes, los chistes locales, sus peleas tontas y los secretos son importantes dejarlos en privado. Puede que otro lo utilice para burlarse o hacer mal uso de ellos.

¿QUÉ PASA SI TERMINAN ?

Pues lo primero que te saldrá es que “Fulanito de tal está soltero”, la mayoría te preguntará qué pasó. Así que abstente a las consecuencias. ¿Borrarías tus fotos, estados, etc?

Al fin y al cabo cada una de las personas es libre de compartir lo que desee en la red social de Facebook, pero eso no quiere decir que expongas toda tu vida en la pantalla ya que puede ser muy peligroso en un futuro.

Por: Rommel Yupanqui (@rommelyg)