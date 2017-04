Facebook: por qué no debes usar "Stories" de la red social

Hace algunas semanas atrás Facebook ha actualizado su aplicación móvil y muchos usuarios peruanos se han encontrado con una nueva herramienta que ya es muy popular en los Estados Unidos, estamos hablando de “Facebook Stories”.

En un inicio notarás que la función es muy similar a la que aplicó WhatsApp, Instagram y Snapchat; sin embargo, pese a que puede parecer un juego el estar compartiendo tus fotos y videos con emocionantes filtros, puede convertirse en una pesadilla.

Facebook siempre ha sido una aplicación desde donde podemos ver los estados, fotos, videos, eventos, noticias, etc., que queramos dependiendo de nuestros gustos. Pero esto puede suceder si has agregado a personas extrañas o que no hablas desde hace mucho tiempo por la red social de Mark Zuckerberg.

por qué no usar facebook stories

Con la puesta en marca de esta función, durante 24 horas estamos expuestos ante cualquier persona que desconocemos en Facebook. Recuerda siempre que tus Stories los pueden ver muchos usuarios sin que tengas posibilidad de que conozcas a todos los que tienes agregados en la red social.

Es cierto que puedes elegir quién ve y quién no ve los “Stories” o Historias de Facebook, pero estamos seguros de que muchísimos usuarios no llegarán a descubrir esto, y no serán conscientes de que su contenido es visto por todos sus amigos o familiares.

qué significa el ícono del cohete en facebook

Desde hace varios días, a algunos usuarios de Facebook les ha aparecido el ícono de un cohete cuando revisan la red social en sus smartphone o tablet. ¿Qué significa? Si quieres sacarte la duda, te recomendamos leer este post.

“Rocket Feed”, como se llama este nuevo ícono de Facebook, tiene una función muy similar al botón “Tendencias” de YouTube, ya que te muestra todos los videos del momento, es decir, los más populares de la red social.

Como podrás observar en nuestra galería, los usuarios de Facebook en Android e iOS están sumamente sorprendidos con este nuevo botón, ya que la red social no ha emitido ningún comunicado al respecto.

Por el momento, el “Rocket Feed” solo está disponible para algunos usuarios de Facebook sin embargo, es muy probable que sea habilitado a nivel mundial en los próximos días. ¿Qué opinas?