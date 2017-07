Facebook Messenger: le dijo para ir a una fiesta, pero el final se volvió viral

¿Cuántas veces te ha pasado que te han invitado a una fiesta y al final te fallaron o les salió otra cosa “mejor”, como suelen aplicar tus amigos? La mayoría de veces te suelen cancelar porque tuvieron un inconveniente o ya no pueden salir. Esta conversación se hizo viral en Facebook Messenger

Pese a ello, una chica le dice a su amiga que ya no soporta a su pareja porque siempre para en reunión de gente dedicada al cine. Es por ello que, para liberar las tensiones, la invita a tomar.

Cuando la amiga llega al bar, está cerrado. Luego de ello sale el plan de que la invitan a una fiesta. Sin embargo, como al entrada es por tickers repartidos, sale una frase que te marcará la vida.

Así le debes responder a tu amiga que te canceló la invitación o simplemente te hechó el plan a perder. ¿Lo harías? Mira esta conversación que es viral.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3