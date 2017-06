Facebook Messenger: así puedes compartir tu playlist de Spotify por el chat

¿Eres una de las personas que desea que otra persona conozca cuáles son sus gustos musicales en sus listados de Spotify? Pues ahora ya puedes compartir las playlist y escucharlas en vivo y en directo a través de Facebook Messenger.

No es la primera vez que Spotify decide anunciar integración con otras plataformas populares. Hace solo unas semanas, la compañía decidía colaborar con Waze, una de las mejores apps de navegación disponibles en Android, y más tarde, llegaba a Android la opción Behind the Lyrics de la mano de Genius, para mostrarnos la historia de nuestras canciones favoritas.

Asimismo, la red social ya tenía la opción para poder compartir solo una canción con tus contactos y escucharla durante 30 segundos, pero ahora es mucho más integrada.

Para poder acceder a la herramienta, habrá que pulsar sobre el botón con el símbolo “+” situado en la parte inferior de la ventana de chat, y en la pestaña de extensiones, seleccionar Spotify.

Una vez dentro, bastará con seleccionar una listas de reproducción o crear una nueva, y los miembros de la conversación serán capaces de comenzar a añadir la música deseada.

Esta nueva extensión de Spotify comenzará a estar disponible en Facebook Messenger en los próximos días, tanto en iOS como en Android.