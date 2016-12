Facebook Messenger: la agregaron a grupo sin saber que podía leer lo que escribieron de ella

Al igual que WhatsApp, Facebook Messenger se ha convertido en una importante herramienta de comunicación, ya que te permite mantener conversaciones con amigos, familiares, compañeros de estudios o trabajo, etc.

A través de las redes sociales, principalmente Facebook, se está viralizando una curiosa conversación de Facebook Messenger que tiene como protagonista a los dos “amigos” de Eleanor, una bella chica que estudia en la Universidad de Melbourne.

Como podrás observar en la galería, los “amigos” de Eleonor estaban hablando por Facebook Messenger y comenzaron a compartir fotografías de ella y decir groserías sobre la joven, como que la “tirarían en la cama”.

En un momento determinado, ambos jóvenes cometieron un gravísimo error, añadir a Eleonor a la conversación de Facebook Messenger, sin saber que ella podía leer los mensajes que habían escrito anteriormente.

“El estómago se me fue a los pies y me sentí muy mal, a tal punto que sentí la necesidad de cerrar las cortinas y esconderme. Me sentí sucia, avergonzada y muy ofendida”, dijo la joven quien compartió las capturas en las redes sociales.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería que te mostrará la conversación completa de Facebook Messenger. Revísala, te aseguramos que te quedarás sorprendido con el final.

¿Deseas tener más noticias de Epic? ¡Sigue nuestro Facebook!

No dejes de leer

WhatsApp: le dice a su exnovia que tiene SIDA y ella reacciona así

WhatsApp: 10 mensajes para enviar a tus seres queridos esta Navidad

Pokémon GO: Niantic hizo pequeño cambio en esta imagen y no lo notaste

WhatsApp: trolea a su exnovia con canción de Romeo Santos y se hace viral

Pokémon GO: el Pikachu navideño tiene un easter egg y no lo notaste

Si escribes Beyoncé en el traductor de Google te aparecerá esto

YouTube: con este truco podrás ver videos no disponibles en tu país

Pokémon GO: Niantic anuncia evento por Año Nuevo y dará todo esto