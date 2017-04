Facebook: esto te pasará si usas la función "Descubre el significado de su nombre"

Un nuevo viral se ha acaparado de Facebook. ¿Recuerdas la herramienta que te podía decir “A qué famoso te pareces”? Pues ahora la mayoría de tus amigos están probando una nueva herramienta que podría conllevar a diversos peligros, se llama “Descubre el significado de su nombre”.

La compañía creadora de este juego se ha envuelto en polémica pues al querer conocer el origen o qué es tu nombre, puede tomar información de tus datos para ser usados de diversas formas.

La web detrás de este peligroso juego es descubrelo.la y muchos ya han caído en su trampa. Cuando presionas en el enlace, automáticamente te pedirá que debas iniciar sesión en Facebook.

Si lo haces, no solo accede a tu nombre, sino a tus fotos, a tu contraseña, tus estados, cumpleaños, lugares que has visitado, etc. Incluso, la respuesta que te brindará la aplicación se posteará sin permiso en tu muro.

Así que ya lo sabes, si conoces a alguien o tienes la curiosidad de saber “Descubre el significado de su nombre”, lo mejor es que no lo hagas y compartas esta nota con tus amigos para que no puedan robar su información.

por qué no debes escribir amen en los post de Facebok

Tim Senft, fundador de Facecrooks.com, un sitio web que monitorea estafas y otros comportamientos ilegales o no éticos en Facebook, señaló que los creadores de estas páginas acumulan cientos de miles de likes y seguidores para luego desmontar la página y promocionar, por ejemplo, productos y obtener de esta forma una comisión.

Asimismo, estos se quedan con tus datos. Lo que significaría que en un futuro no tan lejano, puedan hackear hasta tu cuenta de Facebook. Pues al escrbirles “Amén” ya fuiste notificado y hasta pueden saber dónde vives (en el caso no hayas configurado bien tu Facebook), cumpleaños, fecha de nacimiento, tu correo electrónico, etc.

No hay enfermedad que se cure por un like, ni religiosidad que se alimente por escribir amén en Facebook. No existe campaña alguna que recaude dinero a favor de los necesitados por compartir publicaciones y nuestras conciencias, sea cual sea la carga, no debería soliviantarse por lo que escribimos o compartimos en redes sociales.