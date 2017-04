Facebook: esto sucederá con tu perfil de la red social cuando mueras

Cuando una persona fallece, los familiares tienen la particularidad de repartirse algunos beneficios que le corresponden, llamado herencia, pero no será lo único por lo que pelearán. Esto es lo que sucede con tu cuenta de Facebook en el caso de que mueras.

Mark Zuckerberg ha creado una manera para que tu perfil de Facebook sea usado por uno de tus familiares como una página conmemorativa, asimismo puede también borrarla o esta desaparecerá con el tiempo al no registra ningún tipo de actividad.

cómo designar quién hereda tu facebook

Es muy sencillo, sólo debes llenar un cuestionario a través de este enlace de Facebook. Responde las preguntas sencillas para así verificar si eres un familiar o una persona desconocida la que está solicitando obtener el perfil del fallecido.

pinteres Este es uno de los formularios que debes de llenar en el caso tu familiar falleciera. La finalidad es que puedas eliminar su perfil o simplemente hacerte heredero. (Foto: Captura)

“Usa este formulario para solicitar la eliminación de la cuenta de una persona fallecida o para solicitudes especiales de convertirla en conmemorativa. Te manifestamos nuestras condolencias y agradecemos tu paciencia y comprensión durante este proceso. Es probable que las consultas no relacionadas recibidas por este canal no reciban una respuesta. Para proteger la privacidad de las personas en Facebook, no podemos proporcionar a nadie información de inicio de sesión de las cuentas”, dice la mencionada página.

Deberás colocar tu nombre completo, correo electrónico, dirección que deseas de la biografía, tu relación con la persona, tu documentación personal (en este caso tu DNI), la foto de tu identificación y en qué año falleció la persona.

Asimismo debes responder a la pregunta: ¿En qué te podemos ayudar? Allí podrás elegir dos opciones muy importantes, la primera de ellas es poder convertir el perfil de Facebook del fallecido en una cuenta conmemorativa o simplemente eliminarla. También tienes la opción “Tengo una solicitud especial” y “Tengo una pregunta”.

pinteres Si quieres convertir el perfil de Facebook de tu amigo fallecido en una página conmemorativa, selecciona la primer opción; si la quieres eliminar, elige la segunda. (Foto: Captura)

Finalmente dale en enviar y el formulario de Facebook se someterá a evaluación. En los próximos días simplemente la red social te dará aviso. Sólo así puedes obtenerla de forma muy sencilla. También es importante adjuntar la partida de defunción de tu familiar, así dará más alternativa de poder obtener la cuenta.

De detectar la red social que la persona a la quien intentas heredar su perfil no ha fallecido, o simplemente quieres tratar de robar la cuenta de alguien, Facebook terminará sancionándote por haber mentido o falsificado datos. Así que debes tener mucho cuidado con las cosas que colocas en la red social.