Facebook: por esta terrible razón no debes usar ¿Quién ha visitado tu perfil?

ATENTO. ¿Quién ha visitado tu perfil? se ha convertido en una de las aplicaciones más populares en Facebook. Seguramente habrás notado que alguno de tus amigos en la red social la utilizó y luego compartió el resultado en su muro. ¿Tu lo hiciste?

Si tu todavía no has caído en la tentación de saber ¿Quién ha visitado tu perfil?, estás haciendo bien, ya que esta aplicación no sirve para nada, lo único que hace es recopilar la información de los millones de usuarios de Facebook.

Como se sabe, los usuarios de Facebook que quieren probar ¿Quién ha visitado tu perfil?, primero deberán entrar a este link y luego otorgar ciertos permisos con los que la app podrá entrar a tu información personal.

Es decir, al aceptar las condiciones de ¿Quién ha visitado tu perfil?, estas dando carta libre puedan acceder a tu foto de perfil de Facebook, edad, sexo, idioma, país, lista de amigos, dirección de correo electrónico, entre otros datos.

Toda la información recopilada por los desarrolladores de ¿Quién ha visitado tu perfil? es utilizada luego en la promoción de productos vía mail, además puede transferirla a otras compañías o personas para “optimizar sus servicios”.

Así que ya lo sabes, si conoces a alguien o tienes la curiosidad de saber ¿Quién ha visitado tu perfil?, lo mejor es que no lo hagas y compartas esta nota con tus amigos para que no puedan robar su información.

¿A qué famoso te pareces?

Como se recordará, hace unos meses otra polémica app se puso de moda en Facebook, esta se llamaba ¿A qué famoso te pareces?, la cual tenía el mismo objetivo: acceder a tu información personal.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería que te mostrará los resultados más inesperados que ha arrojado ¿A qué famoso te pareces?. Solo desliza la imagen principal a la izquierda y verás algunos ejemplos muy curiosos.

