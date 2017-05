Facebook: por esta razón nunca debes darte 'autolike' o te pasará esto

¿Alguna vez hiciste una publicación en Facebook y recurriste al famoso “autolike? Si eres de las personas que se da “me gusta” a sí mismo, te mencionamos que estás en graves problemas pues un estudio revela que estas personas carecen de baja autoestima, egocéntrica y de vivir sólo en un mundo que es el virtual.

La psicóloga Paola Guerrero Alemán de la Pontifica Universidad Javeriana asegura que este comportamiento en redes sociales se asimila al de un niño que tiene un amigo imaginario. Algo demasiado fuerte si es que lo trasladas a la realidad.

Asimismo, el “autolike” en Facebook es comparado al acto de hablar solo por la calle, llegando incluso a considerar que estas personas padecen de algún problema psicológico. ¿Lo has hecho alguna vez? No te desesperes si no tienes ningún tipo de “me gusta” de tus más de mil amigos de la red social.

Finalmente, la psicóloga convive consigo misma en una red social se está violando el sistema de convivencia, dándole un uso contrario para el que fue creado. El fin de las redes sociales es la convivencia y este tipo de conductas rompen con ese esquema.

¿Cómo se creó Facebook?

El “Día de los Amigos” coincide en el mes que Facebook cumple su duodécimo aniversario. Fue en esta fecha en que Mark Zuckerberg puso en marcha Facebook en su residencia en la Universidad de Harvard. Aunque en un inicio sólo fue hecho para los estudiantes de esa casa de estudios, actualmente ya es la red social más popular de Internet.

Si necesitas modificar algo, hay un opción para poder editar tu video por el Día del Amigo.

El propósito de Facebook era diseñar un espacio en el que los alumnos de dicha universidad pudieran intercambiar una comunicación fluida y compartir contenido de forma sencilla a través de Internet. Sólo necesitabas tu correo electrónico y la clave. Luego el resto era como lo conocemos actualmente: Tu foto de perfil y las noticias.

Así fue la primer página de Facebook, creada el 4 de febrero del 2004 por Mark Zuckerberg.

El diseño de Facebook ha cambiado hasta en 12 oportunidades a lo largo de sus 12 años. Se añadieron la foto de perfil, el botón de me gusta, la información, las creación de páginas para empresas, foto portada, el botón compartir, entre otros.

Actualmente luce con una Foto de Portada, una foto de perfil y una barra para que puedas ver tus fotos, gustos, información, y otra donde ves tus publicaciones diarias.

