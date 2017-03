Facebook: por esta razón no debes darle "me gusta" a las páginas del chanchito y vaquita del huaico

En las últimas horas, diversas zonas en nuestro país se han visto afectadas por los huaicos, específicamente en los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque. Esto ha generado que dichos lugares queden aislados, sin comunicación alguna, e incluso que la población se quede sin viviendas.

Este problema a nivel nacional no solo ha dañado los hogares de decenas de personas, sino también a sus animales. En diversos canales de YouTube no solo se muestra la magnitud el desastre, sino que dicho deslizamiento también arrasó con algunas vacas, perros, cerdos, etc.

En Facebook circulan diversas páginas en solidaridad con estos seres vivos. usuarios crearon los fanpage denominados “Vaquita del huaico” y “chanchito del huaico”. ¿Por qué son peligrosas? Aquí te lo explicamos.

por qué no darles “me gusta”

Antes de darle “like” es mejor asegurarte que fueron creadas por un fin solidario y no con fines de lucro. Crear una página en la red social de Mark Zuckerberg es muy fácil, pero debes tener esto en consideración.

Quizá las imágenes pueden conmoverte hasta las huesos y eso hace que nos solidaricemos y le regalemos un like, compartimos, comentamos porque, al fin y al cabo, ¿qué es lo peor que podría suceder?

Tim Senft, fundador de Facecrooks.com, un sitio web que monitorea estafas y otros comportamientos ilegales o no éticos en Facebook, señaló que los creadores de estas páginas acumulan cientos de miles de likes y seguidores para luego desmontar la página y promocionar, por ejemplo, productos y obtener de esta forma una comisión.

Asimismo, estos se quedan con tus datos. Lo que significaría que en un futuro no tan lejano, puedan hackear hasta tu cuenta de Facebook. Pues al darles “me gusta” ya fuiste notificado y hasta pueden saber dónde vives (en el caso no hayas configurado bien tu Facebook), cumpleaños, fecha de nacimiento, tu correo electrónico, etc.