Facebook está consumiendo demasiada batería y esta es la solución

No hay duda de que Facebook es la aplicación más popular para los usuarios con dispositivos Android sin embargo, eso no quiere decir que sea perfecta, ya que es una de las apps que más batería consume.

Según el portal Android Authority, desde hace varios días, los usuarios que instalaron Facebook y Facebook Messenger en sus dispositivos Android están notando que la batería se consume más rápido que antes.

Algunos de estos usuarios de Android se comunicaron vía Twitter con David Marcus, vicepresidente de mensajería de Facebook, para saber a qué se debe este problema que ha afectado a miles de personas.