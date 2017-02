Facebook: conoce el origen de la paloma agitando la cabeza y que es viral

En los últimos días los comentarios de Facebook han sido tomados por una imagen bastante insólita y que se ha convertido en el viral en la semana. Se trata de una paloma de color púrpura que sacude la cabeza como si estuviera en un concierto de Thrash metal. ¿De dónde salió?

La imagen pertenece a un paquete de stickers de la red social llamado Trash Dove. Fueron lanzados el primero de Febrero a través y de inmediato comenzaron a ser compartidos, aunque ninguno causó el mismo furor que la paloma que agita su cabeza de arriba a abajo.

El tema no solo quedó en una simple pegatina. Tanto impacto causó el ave que fue treding topic en algunos países como Tailandia, incluso ya se le han generado una serie de memes y GIF.

La creadora es una artista norteamericana llamada Syd Weiler, quien, al enterarse del fenómeno, compartió emocionada esta imagen para agradecer a los tailandeses.

Pero ello no quedó allí, algunas personas se ofendieron ya que en Tailandia existe un pensamiento que indica que los símbolos como la bandera o la religión no deben ser representados como “algo bajo”. Como la paloma sujeta la bandera con la pata, de paso desató un debate sobre si debía considerarse ofensivo o no.

I'm going to paint some Trash Doves on stream with gouache at 1pmET! https://t.co/q26xL8WvtO pic.twitter.com/3TCwIX2hot — syd weiler (@SydWeiler) 11 de febrero de 2017

Cuando le preguntaron a la artista si la paloma era metalera, estaba loca o qué onda, ella respondió: “puede ser ser cualquier cosa que tú quieras”.

La denominada #PurpleBird, usado en Facebook, o también conocido como Floppy Trash Dove, seguirá causando furor en todas las publicaciones, mensajes de Messenger, GIF, e incluso se fabricarán polos con su imagen. ¿Tanto impacto?

Mira la siguiente galería y fíjate todo el impacto que ha tenido el ave morada que ha causado risa en los usuarios. Te encantará.

paloma causa sensación en videos de YouTube