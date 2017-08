Facebook: así puedes saber qué fotos le gustan a tus amigos

Facebook cuenta con muchos secretos, desde quién es posible que esté espiando tu red social, hasta detectar cuántas personas quieren ingresar a tu cuenta de forma discreta, pero hay más. Ahora puedes conocer cuáles son las fotos que le gustan a tus amigos.

Muchos desconocían este sencillo truco. No es necesario que tengas que instalar algún programa en tu computadora o en dispositivo Android. Solo necesitarás tener la aplicación de Facebook y el teclado habilitado.

Tras ello solo escribe en barra de búsqueda “photos liked by” y luego el nombre del contacto que se desea “investigar”. Por ejemplo: “Photos liked by Enrique”. Facebook mostrará a continuación las fotografías que han sido valoradas con el “pulgar hacia arriba” por Enrique.

Este tipo de búsquedas pueden considerarse invasivas, pero cabe precisar que Facebook cuenta con un historial de acciones que muestra toda actividad que realizan los contactos de un usuario. Está situado al lado derecho de la pantalla de la red social, pero a más amigos se tiene es más complicado seguir el ritmo del historial.

cómo denunciar un perfil falso con tu nombre

Lo primero que debe hacer ingresar al perfil de Facebook del impostor (en caso te haya bloqueado puedes entrar desde la cuenta de un amigo) y pulsar el ícono que se encuentra en la parte inferior derecha de su foto de perfil.

Te aparecerán varias opciones, tendrás que elegir “Reportar” y luego “Reportar este perfil”. Inmediatamente, Facebook te mostrará una lista de opciones donde deberás optar por “Se hace pasar por mi o por alguien que conozco”.

Finalmente, te aparecerá una nueva ventana que te mostrará otras opciones, tendrás que elegir “Enviar a Facebook para su revisión” para que la red social se encargue de este impostor.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería de fotos que te detallará los pasos que debes seguir en caso un desconocido se haga pasar por ti en Facebook. ¿Te ha pasado? Déjanos un comentario.