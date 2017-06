Facebook: así puedes eliminar "Orgullo" y reemplazarlo con memes

Orgullo, la última reacción de Facebook, ha dividido a los usuarios de esta red social desarrollada por Mark Zuckerberg. Si eres de aquellos a los que no les agrada el emoji de la bandera gay, no debes preocuparte, ya que hay una solución.

Como se recuerda, en febrero del 2016, Facebook lanzó las reacciones, las cuales permite a los usuarios de esta red social expresar diferentes opiniones a determinadas fotos, videos o publicaciones.

Actualmente hay 6 reacciones de Facebook: Me gusta, Me encanta, Me divierte, Me asombra, Me entristece y Me enoja. A estas se unió hace poco Orgullo que tiene la forma de la bandera gay y que estará disponible durante todo junio.

Pocas personas saben que pueden modificar las reacciones de Facebook y reemplazarlas con otro tipo de imágenes. Por ejemplo memes, pokémon, digimon, entre otros. ¿Quieres aprender este truco? Nosotros te enseñaremos.

Vale resaltar que este truco que casi nadie sabe solo funciona con la versión web de Facebook, es decir, cuando utilices la red social en tu smartphone o tablet no verás ningún cambio.

Lo primero que deberás hacer es instalar esta extensión en tu navegador Google Chrome. Una vez que lo hayas hecho, deberás seguir todos los pasos que te mostramos en nuestra galería de fotos, deslizando la imagen principal hacia la izquierda.

