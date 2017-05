Facebook: así podrás crear una tarjeta para felicitar a tu mamá

Facebook, la red social fundada por Mark Zuckerberg, te permite crear una tarjeta para felicitar a tu mamá por el Día de la Madre. Si quieres aprender cómo hacerlo, lo único que deberás hacer es seguir los pasos que te mostramos a continuación.

Paso 1

Lo primero que debes hacer es entrar a tu cuenta de Facebook y esperar a que la red social te muestre la opción para compartir una tarjeta por el “Día de la Madre”. En caso no te salga, no debes preocuparte, actualiza y no tardará en aparecer.

Paso 2

Si ya te apareció, lo único que debes hacer es pulsar “Ver tarjetas” para que veas las cuatro tarjetas que Facebook ha habilitado por el Día de la Madre. Elige la que más te guste.

Paso 3

Una vez que hayas hecho tu elección, deberás elegir el contacto de Facebook al que quieres enviar el saludo. De igual manera, puedes escribir una pequeña felicitación que acompañe la tarjeta.

Eso sería todo, como podrás observar en nuestra galería, al contacto elegido le llegará la tarjeta por el Día de la Madre que Facebook ha preparado para felicitar a todas las mamás por su día.

