Facebook ahora te permitirá saludar a tus amigos cuando estén cerca

Ahora tus amigos sabrán donde te encuentras. Sí, Facebook ha desarrollado una nueva herramienta que te permitirá saber si tus contactos de la red social están muy cerca de ti gracias a una alerta que les llegará al smartphone.

Aunque mucho se ha dicho si esta función generará a que nuestra privacidad se vea evidenciada, pues Facebook indica que todo lo contrario. Pues con ella solo te permitirá conocer si alguien está a tu alrededor, mas no te brindará su ubicación exacta.

Pero no solo eso, sino que cuando veamos cerca a alguien, le podremos dar un saludo. El saludo podremos emitirlo siempre y cuando, como decimos, nos aparezca algún contacto de Facebook en el submenú de Cerca de Ti.

Si no hay nadie en esta lista, no podremos enviar ningún saludo. A los contactos que podemos enviar este saludo nos aparecerá un botón de una mano. Si lo pulsamos, se enviará la notificación, aunque siempre podemos volver atrás en caso de que la persona aún no lo haya visto.

¿No la quieres tener? Se desactiva, en caso de que no nos guste, en el mismo menú de Amigos cerca. Tendremos que abrir los Ajustes propios de Amigos cerca y desactivarla. Nos saltará una ventana preguntándonos qué tipo de pausa queremos aplicar a esta función. Si queremos eliminarla por completo escogeremos Desactivar “Amigos cerca”.

