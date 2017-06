Facebook activa estados de colores en Perú y así puedes tenerlos

Los desarrolladores de Facebook siempre están innovando, en esta ocasión, la red social creada por Mark Zuckerberg acaba de sorprender a los usuarios de Perú y Latinoamérica con los estados de colores. ¿Cómo tenerlos?

Vale resaltar que “estados de colores” no es una característica nueva, algunos usuarios de Facebook, sobre todo en Android, ya podían utilizarla hace algunos meses esta novedad; sin embargo, recien se acaba de habilitar de manera general

Es bueno resaltar que los “estados de colores” de Facebook no reemplazarán a los estados tradicionales, así que si no te gusta que tu publicación tenga un fondo de color, no debes preocuparte en lo absoluto.

¿Cómo activar el estado de color?

Lo primero que debes hacer para crear un “estado de color” en Facebook es dirigirte al lugar dónde creas una publicación, luego deberás elegir el color de fondo que más te guste e insertar un emoji, si lo deseas.

Eso sería todo, ahora solo debes escribir tu publicación y pulsar “Publicar”. Inmediatamente te saldrá dicho estado con un fondo de colores. Es bueno resaltar que si agregas una foto o video, no se activará esta función.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería que te mostrará los pasos que debes seguir para activar los estados de colores en Facebook. Revísala deslizando la imagen principal hacia la izquierda. ¡No te la pierdas!

