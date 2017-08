Esto costarán las películas en 4K en el Apple TV

¿Quieres ver películas en 4k para poderlos reproducir en tu televisor? Pues una buena noticia para todos los que ya cuentan con Apple TV. La plataforma de videos y series de Cupertino ha anunciado que pondrá a disposición de todos sus usuarios películas con gran calidad.

Lo único que debes tener es contar con el equipo de Apple y una buena conexión a internet. Pero lo malo está en que el costo por cada película puede dejarte con la boca abierta.

De acuerdo con The Wall Street Journal (via Engadget), Apple está negociando con Hollywood el precio de las películas 4K en su plataforma. La idea de la empresa de Cupertino es que se vendan en USD$ 20, sin embargo los grandes estudios no están de acuerdo y piden que se vendan en 25 o 30 dólares.

Actualmente los precios de los Blu-ray 4K oscilan entre 25 y 30 dólares si se acude a Amazon. Un precio más atractivo del contenido UHD invitaría a los usuarios a adquirir el nuevo reproductor de Apple, sin embargo los grandes consorcios no quieren arriesgar su negocio.