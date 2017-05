Este es el truco para iPhone que pocos conocen y debes saber

En los últimos días muchas personas están compartiendo una serie de trucos para los iPhone a través de las redes sociales, una de ellas es Twitter. Ahora sale a la luz una nueva función que, aseguramos, muchos no lo sabían.

Una de las cosas que no tiene Apple en sus dispositivos es la función para borrar todas las notificaciones de un solo tirón, algo que sí cuentan los celulares con Android.

Por lo general, cuando alguien recibe varias alertas en sus teléfonos de iPhone, debe eliminarse una por una para así hacer desaparecer otra. Pero eso se acabó, pues con el siguiente truco podrás borrar todas.

Si lo que quieres es borrarlas una a una ya sabrás que puedes hacerlo desplegando cada notificación de forma individual, pero si quieres borrar todas las notificaciones del iPhone al mismo tiempo lo que tienes que hacer es presionar el mencionado botón X con un poco de fuerza para que 3D Touch haga su trabajo y aparezca la opción de “Borrar todas las notificaciones”.

Este es el nuevo truco para todos los iPhone que debes probar de inmediato. ¿Ya lo sabías? (Foto: Captura)

¿De qué trata? Si lo quieres probar tan solo debes abrir la aplicación de calculadora. El truco es el siguiente. Escribe cualquier número y con solo deslizar el dedo sobre la pantalla numérica de la app nativa se borra el último dígito introducido.

Eso quiere decir que si uno se equivocaba a la hora de introducir una cifra en la calculadora, con este gesto se podía borrar solo esta cifra. Sí, esto quiere decir que la app no cuenta con una tecla dedicada de borrado y el usuario, a priori, se veía obligado a borrar la cifra al completo pulsando la tecla “C”. Y se ve que prácticamente nadie conocía este gesto.

¿Lo sabías? Seguro muchos desconocían este truco. El tweet fue lanzado el 2 de mayo alrededor de las 19 horas. Si no lo crees, entonces debes ver el video que Censored Dialogue colgó en su Twitter.

PSA: you can backspace on the iPhone calculator pic.twitter.com/sBJMlANDNJ

CENSORED