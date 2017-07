Este perrito imita todos los emojis de WhatsApp y se vuelve viral

Los emojis de WhatsApp son usados cada vez más seguidos por los usuarios que usan la aplicación de mensajería rápida. Esto facilita muchas veces a enfatizar una determinada oración con expresiones que son difíciles de decir en palabras. Sin embargo, algo en los últimos días se ha vuelto viral.

Se trata de Bacon, un perrito mezcla de Pekines, Dachshund y Chihuahua que ha causado furor en las redes sociales. Este fue rescatado por una familia cuando estaba en un refugio en Florida, Estados Unidos. Desde el primer momento, este perrito enamoró a sus nuevos dueños por sus insólitos gestos.

Con esta fascinante habilidad, Bacon se ha hecho famoso en el mundo de las redes sociales. Su familia le hizo una cuenta en Instagram, The Baconator, donde expone todo el tiempo la versatilidad del animal y las más divertidas caras que hace.

Mira la siguiente galería y te quedarás asombrado por el perrito que causa sensación. Seguro querrás que tu mascota haga lo mismo.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3