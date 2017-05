Este es el espectacular truco para iPhone que ha cambiado el mundo

Un simple truco en los dispositivos iPhone ha cambiado la forma de usar la calculadora. Los fabricantes del celular de Apple ni siquiera sabían que este sensacional descubrimiento cambiara el mundo gracias a un tweet que se hizo viral en tan poco tiempo.

El usuario de Twitter llamado Censored Dialogue recibió en pocas horas de lanzado su comentario, acompañado del video, más de 25.000 retuits, al tiempo que llovían las menciones de agradecimiento.

¿De qué trata? Si lo quieres probar tan solo debes abrir la aplicación de calculadora. El truco es el siguiente. Escribe cualquier número y con solo deslizar el dedo sobre la pantalla numérica de la app nativa se borra el último dígito introducido.

Eso quiere decir que si uno se equivocaba a la hora de introducir una cifra en la calculadora, con este gesto se podía borrar solo esta cifra. Sí, esto quiere decir que la app no cuenta con una tecla dedicada de borrado y el usuario, a priori, se veía obligado a borrar la cifra al completo pulsando la tecla “C”. Y se ve que prácticamente nadie conocía este gesto.

¿Lo sabías? Seguro muchos desconocían este truco. El tweet fue lanzado el 2 de mayo alrededor de las 19 horas. Si no lo crees, entonces debes ver el video que Censored Dialogue colgó en su Twitter.

PSA: you can backspace on the iPhone calculator pic.twitter.com/sBJMlANDNJ

CENSORED