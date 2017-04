Entérate la sorprendente cantidad de usuarios que tiene Instagram ahora

La red social de fotografía Instagram anunció hoy que cuenta 700 millones de personas utilizan el servicio cada mes, 100 millones más que el pasado diciembre.

Instagram, que fue adquirida por Facebook en 2012, destacó en un comunicado que ha duplicado su número de usuarios activos al mes en los últimos dos años.

Además, sus publicaciones efímeras, Stories, son utilizadas por 200 millones de personas cada día y la red de fotografía y vídeo lanzada en octubre de 2010 cuenta con un millón de anunciantes.

En los últimos meses, la aplicación no ha dejado de introducir novedades, especialmente en Instagram Stories, la funcionalidad parecida a Snapchat, que recientemente alcanzó los 200 millones de usuarios diarios.

Aunque la ruptura con el orden cronológico de las publicaicones fue muy criticado, la compañía ha adoptado otras medidas que han cautivado a los usuarios, como la posibilidad de hacer zoom a las imágenes, guardar las publicaciones favoritas o la opción de añadir hasta diez imágenes en las publicaciones.

caída de instagram

El pasado 24 de abril la red social dejó de funcionar en todo el mundo alrededor de 20 minutos. Esta es la primera vez que los servidores de la aplicación caen.

La popular app, que pertenece a Facebook, sufrió este desperfecto en Perú alrededor de las 12:50 p.m.. Este error hizo que la compañía, al final, se pronunciara a través de Twitter.

We know some Instagrammers are experiencing issues with the app. We're working on a fix! — Instagram (@instagram) 24 de abril de 2017

“We know some Instagrammers are experiencing issues with the app. We’re working on a fix!” (Sabemos que algunos usuarios de Instagram están experimentando problemas con la app. Estamos trabajando para arreglarla)