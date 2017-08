Eclipse Solar 2017: estas son las aplicaciones para ver evento astronómico único

¿Tu país no ha sido privilegiado para ver el Eclipse Solar 2017 que empezará en pocas horas? Pues eso no es preocupación. Si no quieres perderte para nada el evento astronómico del año, entonces tienes que descargar estas aplicaciones.

El eclipse solar total se producirá cuando la luna se interponga entre el sol y la Tierra. Se espera que en Perú solo podamos ver el final del eclipse parcial según se pone el Sol, específicamente en Iquitos, durante una hora con 19 minutos.

Si te interesan los fenómenos astronómicos puedes utilizar tu smartphone para saber más sobre ellos, saber cuándo tendrán lugar los próximos o conocer, cualquier día, más detalles sobre el cielo. Noticias, videos, información sobre constelaciones y todo lo que necesites podrás tenerlo en tu smartphone.

Smithsonian Eclipse 2017: Esta aplicación está disponible para iOS y Android y podrás tener una reransmisión en vivo de forma gratuita del eclipse solar total. Es una guía interactiva para el eclipse total de Sol de 2017 con toda la información que necesitas para esta noche.

Solar Eclipse Timer: Otra aplicación para poder ver este evento astronómico es SOlar Eclipse Timer y también está disponible en Apple y Android. Esta app te irá guiando por las distintas fases que atraviesa el eclipse.