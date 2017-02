Donkey.bas, el juego de Bill Gates, llega a los iPhone. ¿Lo jugaste?

Han pasado más de 45 años para que nuevamente salga a la luz. En la época de los 70 el ahora multimillonario Bill Gates creó un pequeño jueguito para demostrar lo potente que era el Basic que habían desarrollado para IBM, una herramienta de desarrollo de aplicaciones, algo así como un IDE, que dio paso a Visual Basic. Sin embargo, ese pequeño aplicativo ahora llega a todos.

Su nombre es Donkey.bas. ¿De qué trataba? Pues era un coche corriendo de manera infinita que tiene que esquivar burros. ¿Te imaginas cuántos videjuegos tomaron como base este pequeño pensamiento?

Pues si deseas jugar este pequeño jueguito lo podrás descargar en tu dispositivo de Apple y jugarlo cuando estés, por así decirlo, aburrido. Recuerda que no existe mucha dificultad. Lo que parece raro es que Microsoft haya elegido a Apple para lanzar su aplicativo y no lo famosos Windows Phone.

¿Quieres empezar a jugar? El juego tiene un precio de 0,99 euros en la App Store. Y sinceramente no me importaría que llegase a Android aún siendo de pago, pues lo cierto es que me gustaría probar este juego en su versión móvil.

Si quieres descargarlo de inmediato, tan solo debes pinchar el siguiente enlace y descargarlo. ¿Lo intentas? Dale click