Conoce estos trucos para tener más Wifi en tu casa u oficina

¿Estás cansado de tener que mover las antenas del router para tener más Wifi? ¿Te aburre tener que estar moviendo la computadora para coger señal del internetinalámbrico? Estos pasos debes seguir.

ELEVA EL ROUTER

El router del Wifi siempre debe estar sobre una superficie plana y elevado para que la señal pueda difundirse por toda la casa. Así que si tienes un estante o un aparador, ese es el lugar preferible para colocarlo.

MUEVE LAS ANTENAS

Muchas veces la señal no es la óptima porque las antenas no están colocadas en el lugar correcto. Para ello se recomienda tener dos antenas de forma vertical, rectas, y dos antenas colocadas perpendicularmente.

ALÉJALO DE ELECTRODOMÉSTICOS

El microondas, la refigeradora, la licuadora, walking talkies, juegos de cuna de los bebés y hasta las luces navideñas pueden generar que la señal Wifi no sea de buena calidad y, por el contrario, no uses la totalidad de megas. Aléjalos de dichos aparatos para que funcione con normalidad.

CÁMBIALE DE CLAVE

Es lo más recomendable. En la actualidad existen diversas personas que desean ingresar y robar tu señal Wifi. Es por ello que lo más recomendable es cambiar constantemente, 15 día aproximadamente, tu clave de internet a fin de que ningún usuario externo pueda acceder.

CAMBIA DE ROUTER

Para mayor velocidad también es mejor cambiar de router. Muchos de estos no se adecuan a la velocidad del servicio de Wifi que contrataste. Es por ello que antes de que tengas algunas sorpresas, verifiques cómo es el dispositivo que vas a comprar y su funcionamiento.