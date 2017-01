Claro y Movistar fueron sancionados por publicidad ilegal

La Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Inteletual (Indecopi) confirmó, en segunda instancia administrativa, que las empresas América Móvil Perú S.A.C. (Claro) y Telefónica del Perú S.A.A. (Movistar) incurrieron en actos de competencia desleal, al difundir publicidad de dos promociones comerciales que inducían al error en los consumidores y omitían información exigida por ley.

De acuerdo a la investigación realizada por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, la empresa América Móvil S.A.C. (Claro) difundió publicidad a través de piezas gráficas impresas (volantes) y su página web, consignando la afirmación “Habla gratis para toda la vida a 2 Claro móviles”; dando a entender erróneamente a los consumidores, que podrían hablar sin costo alguno durante el tiempo que deseen, mientras que el propietario o usuario del equipo celular lo mantenga afiliado a la línea telefónica activa de la empresa.

Sin embargo, en la información adicional señalada de manera residual en la parte inferior de las piezas publicitarias infractoras y, en caracteres de menor dimensión, se indicaba que esa gratuidad solo se aplicaba a los tres (03) primeros minutos de la llamada realizada; luego de ello, se cobraría un monto de S/ 0.35 por minuto, lo cual resultaba contradictorio con el mensaje principal de los anuncios publicitarios infractores.

Por otro lado, Telefónica del Perú S.A.A. (Movistar) difundió un anuncio televisivo en el que divulgó la promoción denominada “Llévate gratis el iPhone 6 Plus de 16 GB entregando tu iPhone 5S”; no obstante, en la referida pieza publicitaria no se consignó de manera clara, destacada y advertible, las condiciones y restricciones de acceso a dicha promoción.

De esta forma, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi, sancionó con multas de 149.49 UIT a la empresa América Móvil y 10 UIT a Telefónica del Perú, equivalentes en conjunto a S/ 629 985.50.

Estas empresas infringieron los artículos 8, 14 y 17 de la Ley de Represión de la competencia Desleal (Decreto Legislativo N° 1044), referidos a Actos de Engaño, Publicidad de Promociones y Actos contra el Principio de Legalidad, respectivamente.

Es importante señalar que ambos procedimientos fueron iniciados de oficio por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal que, de manera constante, monitorea el mercado y vela porque la publicidad no engañe a los consumidores, ni infrinja las normas establecidas por ley.

Finalmente, la institución recuerda que los consumidores también son aliados para detectar la publicidad engañosa. Pueden brindar información o denunciar de forma gratuita ante el Indecopi, para que evalúe la posibilidad de iniciar procedimientos de oficio, en beneficio de la economía de los consumidores y el mercado. Además, pueden comunicarse a los teléfonos: 224-7777 o al 0800-4-4040, gratis desde provincias.

¿Deseas tener más noticias de Epic? ¡Sigue nuestro Facebook!

No dejes de leer

WhatsApp: repartidor acosa a chica y ella se venga de esta manera

Facebook Messenger: su padre viajó al Cusco y le envió estos ocurrentes mensajes

Snapchat: 10 aterradoras fotos de personas que cambiaron su rostro con un bebé

Pokémon GO: Niantic escucha a usuarios y lanza nueva actualización

WhatsApp: infiel quiso volver con su exnovia y ella lo trolea épicamente

Pokémon GO: 10 frases clásicas de un usuario que utiliza hack

Snapchat: fan de Harry Potter se burla de su exnovio con estas fotos

Google Maps: hallan supuesto ovni y estas son las coordenadas

Zenfone 3 Max: lo bueno y lo malo del smartphone económico de ASUS

Facebook: así puedes descubrir a qué fotos le dio like tu pareja

WhatsApp: envió esta inocente foto y pasó una tremenda vergüenza

Pokémon GO: los nuevos nidos en Lima tras la duodécima migración