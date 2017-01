CES 2017: LG lanza sus nuevos auriculares Bluetooth

LG presentó en el CES 2017, feria tecnológica internacional, sus nuevos productos que mejorarán la experiencia de sonido. Las innovaciones que destacan son: TONE Studio, altavoces portátiles capaces de ofrecer sonido envolvente; y TONE Free, auriculares inalámbricos que se cargan cuando están acoplados en la banda del cuello.

El TONE Studio (modelo HBS-W120) con cuatro altavoces externos ofrece sonido envolvente de alta calidad: dos altavoces principales de gama completa ubicados debajo de las orejas del usuario; y dos altavoces vibrantes, en las puntas de la banda de cuello.

pinteres Así es como luce el Tone Free. (Foto: LG)

Asimismo, el TONE Studio está equipado con Hi-Fi-DAC (Convertidor digital a analógico) que mejora la calidad del sonido y ofrece la mayor precisión posible. Y cuenta con la función Dual Play que se conecta a dos sistemas de sonido separados para permitir a varios oyentes disfrutar del audio desde la misma fuente.

Por su lado, el TONE Free (modelo HBS-F110) es el primer producto de audio diseñado para el cuello que también cuenta con auriculares inalámbricos que se cargan cuando están en funcionamiento. Su exclusiva banda no sólo proporciona batería extra o vibraciones de alerta, también ofrece un lugar seguro para sujetar los auriculares cuando no estén en uso. Otras de las características del Tone Free es que con comandos de voz se podrán contestar o rechazar llamadas, sin necesidad de usar las manos; además, cuenta con un soporte de carga adicional en caso la energía de la banda no sea la conveniente.

TONE Studio y TONE Free son sólo dos de los productos a destacar en la línea de auriculares Bluetooth de LG en el CES 2017. Otros modelos que serán presentados del 5 al 08 de enero en Las Vegas, incluyen TONE Infinim que utiliza la tecnología LG Layer Speaker para producir sonidos limpios y nítidos, así como la línea entera de productos de audio portátiles de TONE Platinum, TONE Active +, TONE Pro y LG Force.

“LG se caracteriza por sus innovaciones en tecnología de audio portátil, y se ha convertido en un referente en el mercado, por ello la marca se compromete a liderar el camino en esta categoría mediante el desarrollo de nuevos productos que atraigan a los amantes de la música y del buen sonido. Aprovechamos el CES para poder exponer estas novedades”, dijo Michael Park, vicepresidente de la división de Negocios de Dispositivos Personales innovadores de LG.