BlackBerry KeyOne: ¿es necesario un smartphone con teclado en la actualidad?

Confieso que alguna vez soné con un BlackBerry, pues sentía que el teclado que tenía me facilitaba mucho en la escritura, ello en reemplazo de los clásicos celulares “chanchito”. Sin embargo, opté por tener un smartphone con pantalla táctil pese a que en un inicio decía que “no me gusta pulsar las teclas y que no tendrán futuro”.

Vaya que me equivoqué. En la actualidad más de 54.5 % de peruanos tiene uno de estos dispositivos, tal como indica la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL). Esto refleja que las personas tienden a utilizar este tipo de tecnología por el fácil uso, mejorar su comunicación, abrir y cerrar aplicaciones y hasta escribir por WhatsApp sin tener problemas con los dedos.

Sin embargo, ¿es necesario tener un smartphone con teclado? ¿Será fácil adaptarse sabiendo que la mayoría de teléfonos celulares en el mercado peruano ya no lo tienen?

En mis manos el regreso de #BlackBerry y su smartphone con teclado, el KeyOne #Android #BB #Smart #Tech Una publicación compartida de Rommel (@rommelyg) el 27 de Feb de 2017 a la(s) 4:24 PST

Blackberry keyone ¿será necesario?

Cuando paseamos por el stand de BlackBerry en el Mobile World Congress (MWC 2017) pudimos encontrar en sus exhibidores el último smartphone con teclado, el Blackberry KeyOne.

Este dispositivo, con Android 7.0 Nougat, contaba con una pantalla de 4.2 pulgadas con dimensiones que van desde los 149.3 X 72.5 X 9.4. El teclado es el que ocupa el resto del teléfono.

¿Será un éxito o un fracaso comercial? Debo opinar que quienes son nativos en el uso de celulares, pueden usar este dispositivo, eso sí, deberás tener los dedos bastante delgados para acostumbrarte con el teclado QWERTY.

Sin embargo, para aquellos familiarizados con la pantalla táctil, terminarán usándola e incluso, cuando escriban, les aparecerá otro teclado virtual, superpuesto al físico. Recuerda que este ocupa la tercera parte del teléfono, reduciendo la visibilidad.

Rommel Yupanqui (Twitter: @rommelyg )