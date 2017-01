Apple: si te envían este mensaje, tu iPhone se podrá bloquear

¡Oh no! Si tienes un iPhone, debes tener mucho cuidado de recibir este mensaje. Nuevamente en las redes sociales se ha viralizado de que si le envías a tu compañero que tiene un dispositivo de Apple esta conversación, su teléfono se bloqueará automáticamente.

Si tienes instalado iOS 10 o superior serás una de las personas en poder sufrir este mal al cual dentro de poco podremos comenzar a poner un nombre de estilo “EmojiGate”, pues no son pocas las veces que ha actuado: hasta el momento tres, y no parece que vaya a detenerse aquí.

¿Cuál es el mensaje? Se trata de la fusión de una bandera, el número cero, el arco iris, el símbolo igual y la bandera LGTBIQ. Esa combinación hará mortal cualquier iPhone.

El fallo no es mortal y no hará que nuestro iPhone quede como una piedra, pero sí que lo dejará durante un tiempo colgado hasta que se recupere. Por desgracia o por suerte para algunos solamente funciona por medio de iMessage, así que no podremos enviar el mensaje desde un Android, por ejemplo, o eso es lo que dice la teoría.