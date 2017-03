Android O: entérate qué smartphone recibirán la actualización

¿Estás desesperado porque no sabes si a tu equipo smartphone le llegará el Android O o la octava versión de Android? Entonces esto es lo que tienes que conocer. Si el tuyo no está en este listado, no te preocupes que pronto habrán más novedades.

Hasta el momentos si cuentas con este dispositivo, ya puedes hacerte con descargar el Android O. A pesar de que todavía no se conoce el nombre oficial del sistema operativo, muchos aseguran que este será denominado Oreo.

estos son los dispositivos que recibirán Android O

Google Nexus 5X

Google Nexus 6P

Google Nexus Player

Google Pixel C

Google Pixel

Google Pixel XL

Ya hay muchos usuarios por las redes sociales quienes le piden colocar algún tipo de nombre típico de su país al nuevo Android. Entre los que destacan son estos:

Contar con el nombre de Android no solo te brinda expandir tu empresa, sino también estar presente en la mente de la gente todo el tiempo.

Android 8.0 Oreo: esas dos galletas oscuras circulares separadas por una fina capa de crema de vainilla.

Android 8.0 Orelletes / Orellas / Orejas de carnaval: En muchas esquinas de la península Ibérica existe este postre que tiene diferentes recetas pero no deja de ser una deliciosa masa frita con azúcar.

Android 8.0 Orbit: el chicle de la Wm. Wrigley Jr. Company, que se inventó durante la Segunda Guerra Mundial. No es un postre pero se come también después.

Android 8.0 Oblea: ese pan insípido que se reparte en iglesias. No es muy dulce pero tampoco se puede decir que sea salado.

Android 8.0 Oatmeal Cookie: Google es una empresa americana así que los postres estadounidenses tienen muchas papeletas para esta rifa. Oatmeal cookie es una galleta de avena y pasas.

Android 8.0 Orange Sorbet: sorbete de naranja en ingés. Refrescante a la vez que dulce.

Como se sabe, todos las versiones de Android, el sistema operativo de Google, tienen nombres de dulces: Donut, Eclaire, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Crean Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lollipop y Android Marshmallow.