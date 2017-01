7 increíbles trucos para que tu smartphone sea más rápido

¿Tu smartphone está cada vez más lento? ¿Lo has revisado de pies a cabeza y te has dado cuenta de que no es el almacenamiento de tu equipo? Si quieres que tu celular sea más rápido, entonces estos son los trucos que debes realizar de inmediato.

Identifica el problema: ¿Qué es el CPU ? Tu smartphone funciona como una computadora, y también tiene un sistema de arranque para que pueda encender. Con la aplicación Trepn Profiler conocerás qué programa siempre genera conflictos para luego poder eliminarlo.

Libera espacio: Para comprobar cuánta memoria interna tienes ocupada, primero tendrás que ir a Ajustes > Memoria y Almacenamiento (Este paso puede variar dependiendo de la capa de personalización que tenga tu Android).

Widgets: Si tienes muchos de estas aplicaciones flotantes en la portada principal de tu smartphone, es mejor que los saques, pues estos pueden generar atraso en tu dispositivo.

Elimina las animaciones: Los giros de pantalla “efecto libro” cuando nos movemos entre paneles de aplicaciones, o algunos efectos divertidos o extras que tenga nuestro teléfono, pueden dejarnos sin memoria.

Cierra las aplicaciones: No abuses del RAM . Cierra las aplicaciones que no estés utilizando desde el gestor, y cuando termines podrás limpiar la memoria desde los ajustes.

Apaga el Wifi: Durante el día lo usamos, y por la noche lo dejamos cargando encendido. Esto tiene consecuencias desastrosas para el funcionamiento de nuestros dispositivos. Para ello es mejor que utilices tus datos mientras no estés conectado al Wifi.