5 tips para limpiar la memoria de tu smartphone

Los smartphone son nuestros principales aliados a la hora de estar conectado y comunicado. Los usamos para trabajar, para contactarnos con nuestros seres queridos, para entretenernos e informarnos.

Desde Moto sabemos que es muy importante que te responda rápido y sin interrupciones. Para obtener lo máximo de tu smartphone en todo momento es recomendable mantener la memoria lo más libre posible y para eso te damos 5 tips para lograrlo.

1.Borra las aplicaciones que no uses

Por curiosidad o por desconocimiento, solemos descargar aplicaciones que utilizamos una sola vez y que no sólo ocupan memoria sino que enlentecen el dispositivo a partir de sus actualizaciones. Por eso, borra las apps que no uses y tendrás más espacio para recursos que necesitas todos los días. Te recomendamos ingresar a la biblioteca de aplicaciones para que veas cuánto espacio te ocupa cada una.

2.Sube tus archivos a la nube

Los archivos multimedia son los que más espacio ocupan dentro de la capacidad interna de nuestro celular. La opción más recomendable para almacenar imágenes, música y videos es subirlas a la nube. Es gratuito, privado y te permite acceder desde dónde quieras a ellas sin necesidad de utilizar memoria de tu celular.

3.Limpiar Caché y el historial de aplicaciones

Las aplicaciones y los navegadores suelen guardar una serie de datos que se almacenan para agilizar la velocidad de nuestro dispositivo. Sin embargo, con el tiempo y el uso del Smartphone, este tipo de datos se van acumulando hasta llenar la memoria y enlentece su uso. Para hacerlo, ve a Ajustes/Aplicaciones/Mi aplicación y clickeá en “Clear Data” o “Clear Chaché”.

4.Descarga periódicamente tus archivos en una computadora

Sabemos que es difícil eliminar del celular las fotos que más añoras, los vídeos que te divierten y emocionan. Sin embargo, si las descargas a tu PC al menos los videos más pesados podrás tenerlos a mano cuando quieras y estarás liberando espacio para capturar muchos nuevos momentos con tu Smartphone.

5.Escuchar música desde internet, almacenar en el teléfono solo lo necesario

Hoy en día existen una cantidad innumerable de aplicaciones y webs muy completas para escuchar toda la música que quieras desde cualquier lugar y sin entrar en gastos (Spotify, Youtube y Tidal, por ejemplo). Por lo tanto, recomendamos dejar sólo lo que quieras escuchar cuando estés sin conexión y vayas modificando los álbumes periódicamente.

