5 novedades de WhatsApp que llegarán para arruinarte la vida

Quedarás al descubierto. WhatsApp no solo es la aplicación que muchos están usando para comunicarse, al igual que Facebook Messenger, sino que en los próximos meses cambiará de manera drástica y te traerá muchos problemas de los cuales no podrás escapar.

Según el portal de twitter de WABetaInfo, la app tendrá muchos cambios, entre ellos los que citamos a continuación. Así que ten cuidado cuando lo actualices.

sabrán dónde estás

Una de las cosas que está molestando a los usuarios de WhatsApp es que pronto tus contactos podrán saber dónde te encuentras en este mismo instante y seguir tus ratros. Esta función no solo se activará en los grupos, sino también en los chats individuales.

Pero aquí no queda la cosa, pues tú serás la persona que decidirá si lo compartes o no. Quedará bajo responsabilidad de cada persona, en caso contrario, despídete de los “llego en 5 minutos”.

WhatsApp beta for Android 2.17.150: The live location feature is also available for individual chats! (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/o4bzUU69H8 — WABetaInfo (@WABetaInfo) 15 de abril de 2017

podrán ver si eliminaste un mensaje

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3 — WABetaInfo (@WABetaInfo) 15 de abril de 2017

cambiarás de color los chats

¿Te imaginas una conversación completamente amarilla? Pues ya se acerca esa característica que pronto cambiará los chats de muchas personas, la posibilidad de poder modificar el color de tus conversaciones.

cambios en las fuentes

Desde un tiempo atrás, WhatsApp permitía realizar modificaciones al texto escrito al insertar un símbolo antes o después de la frase que queríamos cambiar. Así por ejemplo, si se quería colocar en negrita una frase o palabra se debía poner primero un asterisco al inicio de ella y otra al final. Pero ahora será mucho más fácil. Solo es necesario pulsar sobre la frase escrita y te aparecerán opciones.