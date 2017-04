5 cosas que WhatsApp revela de ti a todo el mundo y no sabías

Sí, WhatsApp te espía y comparte toda tu información con cualquier persona del mundo. Si no te has dado cuenta de esto, es mejor que hagas una serie de modificaciones para que nadie más pueda ver tus estados, hora de conexión, etc.

Nadie lo sabía hasta el momento, pero ¿sabías que hay ciertos aspectos de tu vida que otras personas pueden conocer a través de esta aplicación? Aquí algunos casos.

A qué hora te levantas y duermes: Con WhatsApp puedes saber exactamente cuál fue la última vez en que una persona se fue a dormir solo viendo la hora de conexión y a qué hora se despertó.

Si estás con otra llamada: Si estás en una llamada de voz o un videochat y un amigo te quiere contactar por WhatsApp, él recibirá una notificación de que tienes tu dispositivo ocupado.

Su personalidad: De acuerdo con los psicólogos, la imagen de perfil que usamos en las redes sociales revela mucho de nuestra personalidad. Aquellos usuarios tímidos y reservados suelen optar por no emplear fotografía de perfil en su WhatsApp. Los extrovertidos ponen fotos coloridas, usualmente con otras personas, y las cambian constantemente.

Saber quién nos espía: Recientemente WhatsApp agregó la función de publicar Estados, que son fotos y videos que se borran 24 horas después. Lo que algunos no saben es que WhatsApp informa sobre quiénes de nuestros contactos han visto nuestros Estados.

Si tiene el celular apagado: Es fácil saber si un usuario está de viaje o si si tiene el celular apagado. Son fáciles de identificar, ya que gran parte del día están sin conexión, y cuando se les envía un mensaje, este tarda varias horas en llegar al destinatario.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1.Negrita, Cursiva y Tachado

Hace unas semanas, WhatsApp lanzó una actualización que permite a los usuarios mandar textos en negrita y en cursiva. Incluso, se pueden enviar tachados. Si quieres saber cómo hacerlo, te recomendamos revisar este divertido GIF elaborado por Pictoline.

2.Citar mensajes de WhatsApp

A través de este divertido GIF, Pictoline nos enseña cómo utilizar esta nueva característica de WhatsApp que te permitirá citar los mensajes de las conversaciones, ya sean individuales o grupales. ¿Te animas a intentarlo?