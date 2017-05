4 consejos para saber escoger el smartphone ideal para tu mamá

¿Cómo son las mamás de hoy? Creemos que a través de los años el ser madre siempre ha sido sinónimo de amor y dedicación, y eso no ha cambiado. Sin embargo, hoy las mujeres deben repartir su día entre múltiples roles: madre, profesional, esposa, amiga.

Una tremenda tarea, donde la tecnología juega un importante rol, ya que les ha permitido disminuir su ansiedad en lo referente a poder estar siempre conectadas. En ese sentido un smartphone contribuye a que se puedan sentir más seguras y organizadas.

En casi todos los países del mundo, el segundo domingo de mayo se celebra el Día de la Madre. Todos entramos en la búsqueda de un detalle especial y memorable.

Como los smartphones se han convertido en sus grandes aliados, en Moto te brindamos unos consejos para que puedas seleccionar el teléfono inteligente ideal para la madre de hoy:

1. Resistente

Una madre necesita mucho más que un teléfono con todo tipo de aplicaciones; porque lo fundamental es que sea funcional y resistente (a los golpes, al polvo e incluso al agua), dado que en más de una ocasión la sorprenderás hablando por teléfono al mismo tiempo que realiza alguna de las cotidianas tareas con los niños. Pero sin dejar de lado el diseño, ya que la mamá moderna le gusta estar siempre a la moda.

2.Multitask

No hay persona que sea más multitarea que una mamá. Por eso necesitan un equipo que pueda ir a su ritmo y hacer varias cosas a la vez: hablar por WhatsApp por mientras que responde un correo del trabajo y mira una receta, todo a la vez. Por eso debemos fijarnos que el equipo tenga un procesador lo suficientemente poderoso que les permita hacer todo lo que quieran y no se les bloquee o deje de funcionar. El Moto G4 Play cuenta con un procesador quad-core Qualcomm® Snapdragon™, que permite tener la velocidad necesaria para alternar entre varias funciones a la vez.

3.Fotografía Profesional

A qué mamá no le gusta tomar fotos a sus hijos? Para ello no hay edad Ellas quieren que salgan lo mejor posible. Quieren fotos profesionales aunque sean fotógrafas principiantes. Por eso la calidad de la cámara del teléfono y su facilidad de uso son importantes. La cámara de 16 MP del Moto G4 Plus, con dos tecnologías de enfoque rápido, enfoque láser y enfoque automático por detección de fase (PDAF), es sumamente veloz para que captures siempre las mejores fotos, claras y nítidas, día y noche.

4.Larga Duración

Nuestras madres trabajan 24/7 y tienen su teléfono siempre con ellas. Necesitan que el equipo tenga una batería que pueda aguantar toda la jornada. Por ejemplo, el Moto G4 tiene una batería de 3000 mAh, que le permite durar casi todo un día. Además soporta cargador TurboPower™, que ofrece hasta 6 horas de uso con sólo 15 minutos de carga.

