Hitos de la ciencia para el 2017: grandes pasos en la conquista del espacio

Lo que hasta hace unos años parecía una película de ciencia ficción, poco a poco se va haciendo realidad. Varias empresas y organizaciones están trabajando activamente en el sueño de la colonización del espacio, y en el 2017 se marcarían hitos importantes en la investigación científica mundial. Entre estas organizaciones se encuentran investigadores y científicos peruanos.

Últimas pruebas para naves espaciales de la nueva era

Uno de los grandes objetivos de la industria aeroespacial para este año es el desarrollo de nuevas naves capaces de realizar vuelos tripulados alrededor de la órbita terrestre. Por ello, el 2017 sería el año en que “despegue” la producción de naves pequeñas, costo eficientes y desarrolladas comercialmente para viajar al espacio.

Este es el caso de la compañía Virgin Galactic, del magnate británico Richard Branson. La empresa está desarrollando la nave SpaceShip Two que sería capaz de transportar pasajeros en vuelos comerciales para realizar turismo espacial. Las pruebas del 2017 serían clave para el desarrollo de la nave, que ya cuenta con más de 700 clientes con un viaje al espacio prepagado.

Por su parte, las compañías Boeing y SpaceX están compitiendo por desarrollar naves para la Nasa destinadas al transporte humano. En el mes de mayo de 2017, SpaceX lanzaría la primera prueba no tripulada de su nueva nave Dragon V2. Esta misión de prueba llevará a la nave hasta la Estación Espacial Internacional. Boeing no se queda atrás, y lanzaría una misión no tripulada de su nueva nave Starliner en diciembre, que sería capaz de transportar hasta siete astronautas más allá de la órbita terrestre.

Telescopios para conocer más planetas y otros hitos

El telescopio TESS será lanzado por la NASA en colaboración con la empresa SpaceX. Tendrá como misión encontrar planetas lejanos y, potencialmente, planetas similares a la Tierra que puedan albergar vida. Este telescopio supera ampliamente en capacidades a su antecesor, el Kepler, que ha descubierto cerca de 2700 planetas. Por otro lado, la Agencia Espacial Europea lanzará el telescopio Cheops, cuya misión será observar a estrellas y planetas ya descubiertos para conocer más acerca de ellos.

Entre otros hitos espaciales del 2017, destacará una misión China para enviar un vehículo de exploración no tripulado a la luna y regresarlo a la Tierra. También se llevará a cabo una misión de la Surrey Space Centre, en colaboración con la Comisión Europea, para testear un sistema que ayudaría a limpiar la órbita terrestre de la llamada basura espacial.

Por otro lado en el 2017 concluirá la misión Cassini, que consiste en la investigación de Saturno con un vehículo no tripulado. En setiembre la nave se precipitará contra el planeta de los anillos y enviará a la Tierra imágenes que sin duda sorprenderán a la humanidad. Igualmente se llevará a cabo un crucial vuelo de prueba del Prospector X, un prototipo de vehículo que busca en un futuro dedicarse a la minería en asteroides.

El Perú entra en la era aeroespacial

Perú también forma parte de las actividades de investigación espacial. La Sociedad Científica de Astrobiología ha identificado que el desierto de La Joya en Arequipa, debido a sus formaciones rocosas y temperaturas extremas, es similar a la superficie de Marte. Por ello, se tiene pensado construir una base científica en este desierto para realizar simulaciones de vida en Marte.

Por otro lado, la institución peruana Cienciactiva lanzó la convocatoria “Becas para estudio de maestrías en temas aeroespaciales”. Este concurso ofrece la posibilidad de estudiar maestrías en el tema aeroespacial en instituciones de primer nivel mundial. El financiamiento otorgado (de hasta US$ 30,400) incluye gastos de pasajes, seguro médico y manutención mensual por unos 14 meses. La convocatoria estará abierta hasta el 12 de enero de 2017, todos los interesados pueden visitar la página www.cienciactiva.gob.pe.

